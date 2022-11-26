



Состояние Дональда Трампа уменьшилось на $900 млн за два года

Бухгалтер, который занимался налоговыми декларациями некоторых руководителей Trump Organization, сообщил присяжным, что Дональд Трамп за два года понес убытки на общую сумму около $900 млн, пишет Bloomberg.



Дональд Бендер из Mazars USA LLP, который в течение многих лет готовил налоговые декларации Трампа и помогал составлять декларации бывшему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу, стал первым свидетелем защиты на процессе по делу о налоговом мошенничестве двух компаний бывшего президента, Trump Payroll Corp. и Trump Corp.



Трампу не было предъявлено никаких обвинений.



Вайслеберг, который признал себя виновным в налоговом мошенничестве, ранее в ходе судебного процесса давал показания в пользу обвинения. Он сказал присяжным, что надеется на более мягкий приговор - всего 100 дней тюремного заключения вместо максимального 15-летнего срока.