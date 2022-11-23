



СМИ: ЦРУ хочет вербовать недовольных войной россиян

Центральное разведывательное бюро намерено вербовать недовольных войной россиян.

Об этом сообщает Тhe Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Дэвида Марлоу.

Он считает, что война в Украине открывает возможности для западных спецслужб. Именно по этой причине ЦРУ хочет наладить с недовольными вторжением гражданами РФ сотрудничество.

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Мы открыты для сотрудничества", - отметил Марлоу.