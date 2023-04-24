



Байден назначит Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании

Президент США Джо Байден собирается назначить Джули Чавес Родригес, высокопоставленного чиновника Западного крыла и давнего активиста Демократической партии, руководить своей кампанией по переизбранию, сообщили CBS News в воскресенье три человека, знакомые с обсуждением.



Чавес Родригес в настоящее время является старшим советником и помощником президента — одной из самых высоких должностей в Западном крыле — и директором Управления по межправительственным делам Белого дома, что возлагает на нее ответственность за работу с мэрами, руководителями округов и губернаторами, особенно относительно реализации повестки дня администрации Байдена и в ответ на стихийные или другие крупномасштабные бедствия.



Те, кто знаком с текущими обсуждениями кампании по переизбранию, сообщили CBS News, что еще предстоит принять несколько ключевых кадровых и операционных решений и что, хотя ожидается, что кампания начнется с видеообращения во вторник, 25 апреля, дата может быть сдвинута, если эти ключевые назначения не будут еще сделаны.



Президент провел выходные в Кэмп-Дэвиде с первой леди Джилл Байден и другими старшими помощниками, разбираясь с последними штрихами кампании.

Чавес Родригес — внучка Сезара Чавеса, лидера профсоюзов и гражданских прав. Байден увековечивает память Чавеса в Овальном кабинете, выставив на видном месте его бюст. В этом году в Розовом саду Белого дома также цветет сорт розы, названный в честь профсоюзного лидера.



