



Слив данных Пентагона: новые данные о действиях подозреваемого

Подозреваемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра начал публиковать файлы менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину.



По данным The New York Times, пользователь публиковал секретные документы в закрытом чате Discord, участниками которого были около 600 человек.



Дело было возбуждено после публикации документов в другом интернет-сообществе, в котором состояли около 50 пользователей.



В отличие от закрытого чата, получить доступ к этой платформе можно было, перейдя по ссылке из YouTube. Издание отмечает, что в этом чате Тейшейра публиковал в том числе документы, которые приписывал Агентству национальной безопасности.



Также он сообщал о потерях Украины и России, о деятельности спецслужб РФ и оказываемой Киеву помощи. Последняя публикация была сделана 19 марта 2023 года.

