



Штаб-квартира Twitter временно закрыта, сотрудники ждут увольнения

Компания Twitter, контролируемая Илоном Маском с конца прошлой недели, закрыла офисы своей штаб-квартиры, проинформировав сотрудников о том, что в течение дня они получат сообщение по электронной почте, в котором их известят о том уволены они или нет.



В сообщении по электронной почте руководство Twitter сообщило, что дополнительное сообщение, в котором сотруднику будет уточнено, уволен он или нет, будет отправлено в 9:00 утра по времени западного побережья США.



"Стремясь направить Twitter на здоровый путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы", — говорится в заявлении, отправленном вчера. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. В объявлении также говорится, что офисы компании будут временно закрыты и что все учетные записи для входа в систему сотрудников были заблокированы, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также безопасность систем Twitter и деловой информации".



По оценкам, генеральный директор Twitter и новый владелец социальной сети Илон Маск сегодня уволит около 3700 сотрудников, что составляет около 50% рабочей силы Twitter, чтобы попытаться снизить операционные расходы компании.



Сотрудники компании Twitter подали коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за намерений Илона Маска уволить несколько тысяч человек, сообщило издание Bloomberg.



Отмечается, что федеральный закон "Worker Adjustment and Retraining Notification Act" со своей стороны запрещает крупным компаниям массово увольнять людей без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.



В иске работники также обратились в суд с просьбой издать приказ, обязывающий Twitter соблюдать закон WARN и запрещающий компании требовать от своих работников подписывать документы об отказе от их права участвовать в судебном процессе.



"Мы подали этот иск, чтобы убедиться, что работники знают, что они не должны отказываться от своих прав и имеют возможность отстаивать их", - сказала адвокат Шеннон Лисс-Риордан.



Также адвокат подала в суд против компании Tesla. Еще в июне предприятие столкнулось с аналогичными претензиями, когда Маск уволил около 10% персонала.