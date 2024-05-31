



Штаб Байдена о суде Трампа: Никто не выше закона

Приговор Дональду Трампу, вынесенный судом Нью-Йорка, показывает, что "никто не стоит выше закона", утверждает предвыборный штаб его соперника на выборах президента Джо Байдена.



"Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не стоит выше закона", — говорится в заявлении директора по связям с общественностью предвыборной кампании Байдена-Харриса Майкла Тайлера.



"Но сегодняшний вердикт не меняет того факта, что американский народ сталкивается с простой реальностью. По-прежнему есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у урны для голосования".



Спикер Палаты представителей США от республиканской партии Майк Джонсон назвал приговор Трампу по всем обвинениям в его деле о деньгах за молчание в четверг "позорным".



"Сегодня позорный день в американской истории. Демократы приветствовали осуждение лидера оппозиционной партии по нелепым обвинениям, основанным на показаниях лишенного адвокатского статуса и осужденного преступника. Это было чисто политическое мероприятие, а не юридическое", — говорится в заявлении он.