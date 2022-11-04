



Шесть дней после нападения: Пола Пелоси выписали из больницы

Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, был выписан из больницы Сан-Франциско в четверг. Он перенес операцию по восстановлению перелома черепа и травм конечностей, которые он получил во время нападения на прошлой неделе.



"Пол благодарен оператору службы экстренной помощи, скорой помощи, травматологам, персоналу отделения интенсивной терапии и всему медицинскому персоналу Цукербергской больницы общего профиля в Сан-Франциско за их превосходное лечение спасительное лечение и сочувственное отношение, которые он получил после нападения в нашем доме", — заявила Нэнси Пелоси.



"Пол остается под наблюдением врачей, поскольку он продолжает длительный процесс лечения и выздоровления", — сказала Нэнси Пелоси. — "Сейчас он дома в окружении своей семьи и нуждается в покое и уединении".



Напавший на Пола Пелоси мужчина был арестован на месте преступления и опознан как Девид Депепи.



42-летнему Депепи было предъявлено обвинение в целом ряде преступлений, включая нападение, покушение на убийство и попытку похищения, о чем в понедельник объявили прокуратура США и окружной прокурор Сан-Франциско. Дэвид Депепи предстал во вторник перед судом, где не признал свою вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.



В суде ФБР заявило, что Депепи сказал им после своего ареста, что считает Нэнси Пелоси ответственной за ложь, сказанную ее Демократической партией.



По обвинению в похищении человека ему грозит до 20 лет лишения свободы, а по обвинению в нападении — до 30 лет лишения свободы.

