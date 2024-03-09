



Шатдаун отменяется: Байден одобрил финансирование правительства

Президент США Джо Байден одобрил частичное финансирование американского правительства до осени.



По данным Белого дома, соответствующий законопроект, позволяющий избежать шатдауна, он подписал 9 марта.



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Финансирование департаментов и агентств федерального правительства продлено до 30 сентября.



"Спасибо Шумеру и Макконнеллу, Мюррею и Коллинзу, Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", - сказано в заявлении Белого дома.