Шатдаун отменяется: Байден одобрил финансирование правительства
Президент США Джо Байден одобрил частичное финансирование американского правительства до осени.
По данным Белого дома, соответствующий законопроект, позволяющий избежать шатдауна, он подписал 9 марта.
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Финансирование департаментов и агентств федерального правительства продлено до 30 сентября.
"Спасибо Шумеру и Макконнеллу, Мюррею и Коллинзу, Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", - сказано в заявлении Белого дома.