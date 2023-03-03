



Сенат США проголосовал за рассекречивание информации о происхождении COVID-19

Сенат США 1 марта единогласно принял законопроект, требующий от администрации Байдена рассекретить разведданные, связанные с происхождением COVID-19.



Сенатор Шеррод Браун, представляющий штат Огайо, обратился с просьбой о единодушном согласии с законопроектом, которая была удовлетворена "без возражений". Единогласное решение сенаторов позволяет принять законопроект без заносимого в отчёт о заседании голосования, если ни один сенатор не возражает.



Законопроект, известный как Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года, направлен на расследование возможности утечки вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, из лаборатории в Ухане.



Сенаторы-республиканцы Майк Браун и Джош Хоули повторно представили законопроект в понедельник после того, как Министерство энергетики предоставило Белому дому и некоторым членам Конгресса секретный разведывательный отчёт, в котором делается вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки в лаборатории. FBI ранее пришло к аналогичному выводу.



В комментариях во время выступления на программе Fox News "Джесси Уоттерс в прайм-тайм" Хоули отметил важность прозрачности и подотчётности, позволяющих общественности понять истоки пандемии.



Хоули сказал, что законопроект должен быть принят в Палате представителей, "и тогда мы сможем это сделать". Сенат единогласно принял аналогичный законопроект в 2021 году, но тогда палату представителей контролировали демократы. Республиканцы получили большинство в нижней палате в январе.



Законопроект требует от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить имеющуюся у правительства США информацию о наиболее вероятном происхождении COVID-19.



"Давайте покажем американскому народу, что есть у правительства. Пусть каждый увидит сам. Пусть все это прочтут", — сказал Хоули на Fox News после голосования.



Браун призвал Палату представителей принять законопроект.



"Палата представителей должна принять этот законопроект, чтобы американский народ увидел факты! Президент Байден не может игнорировать это: пора позволить американцам решать самим", — написал он в Twitter.



В понедельник Хоули выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности в отношении происхождения пандемии, заявив, что в течение "почти трёх лет" тех, кто предполагал утечку из лаборатории Уханя, "заставляли замолчать и заклеймили как сторонников теории заговора".



Отчёт Министерства энергетики поддерживает гипотезы о том, что вирус появился в Уханьском институте вирусологии, который расположен рядом с рынком, который обычно называют эпицентром пандемии.



Во вторник директор FBI Кристофер Рэй подтвердил, что бюро оценило пандемию COVID-19, которая, вероятно, возникла в результате инцидента в лаборатории в Ухане.



"FBI уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Это потенциальная утечка из контролируемой китайским правительством лаборатории, которая убила миллионы американцев", — сказал Рэй в интервью ведущему Fox News Брету Байеру во вторник поздно вечером.



Однако он отметил, что многие детали, касающиеся происхождения пандемии, остаются засекреченными.



Рэй также сказал, что правящая компартия Китая мешает усилиям США и международного сообщества в расследовании причин пандемии.



"Мне кажется, китайское правительство делает всё возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь — работу, которую делаем мы, работу, которую делают наше правительство США и близкие иностранные партнёры. И это несчастье для всех — сказал он.