



Сенат США одобрил пакет помощи, включающий миллиарды для Израиля и Украины

Широкомасштабный пакет внешней помощи легко прошел через Конгресс США после нескольких месяцев задержек, расчистив путь для нового финансирования Украины в условиях наступления российских сил вторжения и нехватки военных поставок у Киева.



Сенат одобрил 79 голосами против 18 четыре законопроекта, принятые Палатой представителей в субботу, после того как лидеры республиканцев на прошлой неделе резко изменили курс и разрешили голосование по 95 миллиардам долларов в основном на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Четыре законопроекта были объединены в один пакет в Сенате.



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Самый крупный из них предусматривает выделение 61 миллиарда долларов на крайне необходимое финансирование Украины; второй - 17 миллиардов долларов для Израиля и 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликтов по всему миру; третий - 8,12 миллиарда долларов на "противодействие коммунистическому Китаю" в Индо-Тихоокеанском регионе.



Четвертый, который Палата представителей добавила к пакету на прошлой неделе, включает потенциальный запрет на контролируемое Китаем приложение для социальных сетей TikTok, меры по передаче захваченных российских активов Украине и новые санкции против Ирана.



Байден пообещал подписать закон, как только он попадет к нему на стол, а его администрация уже готовит пакет военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов, который станет первым, вытекающим из законопроекта, сообщили Reuters два американских чиновника.

