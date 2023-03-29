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Республиканцы недовольны заявлением Байдена о Нетаниягу
29.03.2023 10:14 Евгения Маркова

Республиканцы недовольны заявлением Байдена о Нетаниягу

Республиканцы недовольны заявлением президента США Джо Байдена против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. За кадром с республиканской стороны раздаются голоса, осуждающие слова Байдена и утверждающие, что США не могут вмешиваться во внутренние дела Израиля и, конечно же, не должны подрывать позиции Нетаниягу.

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон опубликовал мнение, в котором прямо раскритиковал поведение президента Байдена и назвал Нетаниягу "лучшим другом Америки".

Коттон упомянул о вмешательстве Демократической партии в израильскую политику в настоящем и прошлом и сослался на публикации, согласно которым американское правительство перечислило Движению за качество власти несколько десятков тысяч долларов. 

"Президент Байден и его команда должны перестать относиться к премьер-министру Нетаниягу как к сопернику или даже врагу и принять его таким, какой он есть — герою войны, отважному патриоту, огромной фигуре современного Израиля и большому другу Америки".

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