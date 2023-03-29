



Республиканцы недовольны заявлением Байдена о Нетаниягу

Республиканцы недовольны заявлением президента США Джо Байдена против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. За кадром с республиканской стороны раздаются голоса, осуждающие слова Байдена и утверждающие, что США не могут вмешиваться во внутренние дела Израиля и, конечно же, не должны подрывать позиции Нетаниягу.



Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон опубликовал мнение, в котором прямо раскритиковал поведение президента Байдена и назвал Нетаниягу "лучшим другом Америки".



Коттон упомянул о вмешательстве Демократической партии в израильскую политику в настоящем и прошлом и сослался на публикации, согласно которым американское правительство перечислило Движению за качество власти несколько десятков тысяч долларов.



"Президент Байден и его команда должны перестать относиться к премьер-министру Нетаниягу как к сопернику или даже врагу и принять его таким, какой он есть — герою войны, отважному патриоту, огромной фигуре современного Израиля и большому другу Америки".