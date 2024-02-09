



Рекламу Uber Eats раскритиковали за шутку про аллергию на арахис

Компания Uber Eats подверглась критике после того, как в ее рекламе на Суперкубке высмеяли человека, у которого была аллергическая реакция на арахисовое масло.



Благотворительная организация Food Allergy Research & Education (FARE) заявила, что она "удивлена и разочарована" тем, что компания использовала аллергию в качестве шутки.



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Один человек, сам страдающий аллергией на арахис, назвал рекламу "отвратительной, глухой и совершенно ненужной".

BBC обратилась в Uber Eats за комментарием.



Реклама "Don't Forget Uber Eats" была запущена в качестве рекламы компании на Суперкубок, и ожидается, что миллионы американцев посмотрят ее в воскресенье.



В ней снялись бывшие звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, а также Дэвид и Виктория Бекхэм.

Смысл рекламы заключается в том, что люди забывают о вещах.



В одной из сцен Бекхэмы сидят на кухне, и Дэвид говорит Виктории: "Помнишь, как ты была леди Пеппер?". Она отвечает: "А разве это не были "Сестры с корицей"?".



Но споры разгорелись, когда в кадре появился мужчина с аллергической реакцией на лице и опухшим глазом, который спрашивает: "В арахисовом масле есть арахис?", глядя на этикетку банки.



Позже он говорит: "О, это основной ингредиент".



