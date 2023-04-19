



Рейтинг одобрения Байдена снизился почти до самого низкого уровня

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился почти до самого низкого уровня за все время его президентства.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters.



В частности, рейтинг одобрения Байдена среди американцев снизился до 39% на фоне ослабления экономики в США. К сравнению, в прошлом месяце его действия поддерживали 42% респондентов.



Популярность Байдена почти постоянно снижалась в США после того, как он вступил в должность в январе 2021 года. Самый низкий рейтинг у него был в середине 2022 года - 36%.



На прошлой неделе он объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году. Тем не менее, официально предвыборную кампанию он еще не начал.