



Против кого из ХАМАСа, США и ЕС ввели санкции

Соединенные Штаты ввели санкции против пресс-секретаря ХАМАСа и руководителей подразделения беспилотников этой группировки, сообщило министерство финансов. Одновременно с этим Европейский союз вводит санкции против ХАМАСа, говорится в заявлении министерства.



Санкции США направлены против Худхайфа Самира Абдаллы аль-Кахлута (аль-Кахлута), также известного как "Абу Убейда", который был пресс-секретарем "Бригад Изз аль-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАСа в Газе, по крайней мере с 2007 года, отмечает министерство.



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Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения "Аль-Шимали", Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения "Аль-Шимали", и Халила Мухаммада 'Аззама, сотрудника разведки.



"Сегодняшние совместные действия укрепляют наше постоянное коллективное внимание к тому, чтобы лишить ХАМАС возможности проводить дальнейшие атаки, в том числе с помощью кибервойны и производства БПЛА", - говорит Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, имея в виду беспилотные летательные аппараты.



"Казначейство, в координации с нашими союзниками и партнерами, будет продолжать бороться с сетями содействия ХАМАСу, где бы они ни действовали, в том числе в киберпространстве", - говорит он.



В результате санкций все имущество и доли в имуществе указанных лиц, находящиеся в США или во владении или под контролем американских лиц, блокируются.





