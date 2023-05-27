



Протестная группа Black Lives Matter рискует обанкротиться из-за роста долга

Счета показывают, что Black Lives Matter, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия, продолжает выплачивать семизначные зарплаты, несмотря на рекордные убытки в размере 8,5 миллионов долларов.



Black Lives Matter, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, находится под угрозой банкротства после того, как его долг вырос до 8,5 миллионов долларов, а некоторые сотрудники получили семизначные зарплаты. Раскрытие финансовой информации показало, что инвестиционные счета BLM в Глобальном сетевом фонде GNF резко упали почти на 10 миллионов долларов в последний налоговый год, по данным Washington Free Beacon.



Согласно отчетам, на фоне растущего долга BLM продолжила нанимать родственников и друзей своего основателя по семизначным контрактам. Брат соучредителя BLM Патрисы Каллорс Пол основал две компании, которым заплатили 1,8 миллиона долларов за предоставление организации “профессиональных охранных услуг”. Кроме того, Каллорс также работал “главой службы безопасности” в BLM с зарплатой в 126 000 фунтов стерлингов. Его наняли, несмотря на то, что у него не было опыта работы в этой области.



Налоговые отчеты за 2021 год также показали, что BLM наградил компанию, принадлежащую Деймону Тернеру, отцу ребенка Патрисы Каллорс, почти 970 000 долларов за помощь в “проведении живых мероприятий” и другие “креативные услуги". Каллорс, которая шесть лет была в центре глобального фонда Black Lives Matter, подала в отставку в мае 2021 года из-за недовольства по поводу управления фондами.



В интервью в прошлом году она признала, что фонд был плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с волной поддержки движения и огромными пожертвованиями после громкого убийства Джорджа Флойда в 2020 году. Консалтинговая фирма ее преемницы Шаломии Бауэрс получила солидный гонорар в размере 1,7 миллиона долларов за управленческие и консультационные услуги.



“Хотя Патрис Каллорс была вынуждена уйти в отставку из-за обвинений в использовании средств BLM для своих личных нужд, похоже, что она все еще хранит все это в семье”, – сообщил Пол Каменар, поверенный наблюдательной группы Национального юридического и политического центра “Бесплатный маяк”.



Денежный поток организации резко сократился – доходы от сбора средств в 2022 финансовом году снизились на 88 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами и составили 9,3 миллиона долларов.



Организация была вынуждена закрыть свои онлайн-потоки сбора средств в феврале 2022 года из-за проблем с прозрачностью и соблюдением требований в нескольких либеральных штатах. Газета Washington Free Beacon сообщила, что группа потратила две трети средств, собранных после смерти Флойда.



В прошлом году выяснилось, что около 12 миллионов долларов из этих средств были использованы для покупки роскошных домов в Торонто и Лос-Анджелесе. BLM, в свою очередь, заявила, что особняк в Лос-Анджелесе, купленный за 5,8 миллиона долларов, должен был стать “безопасным местом” для активистов, пообещав “работать над прозрачностью” отчетов.

