



Прорыв 127-летнего водопровода в Нью-Йорке: затоплены улицы и метро

Водопровод, построенный 127 лет назад под Таймс-сквер в Нью-Йорке, прорвался рано утром во вторник, затопив улицы центра города и самую загруженную станцию метро.



Полуметровый водопровод прорвался под 40-й улицей и Седьмой авеню в 3 часа ночи, говорит Рохит Аггарвала, комиссар Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка.



Глубина хлынувшей воды на улице составляла всего несколько дюймов, но видео, опубликованные в социальных сетях, показали, что поток воды хлынул на станцию метро Таймс-сквер вниз по лестничным клеткам и через вентиляционные решетки. Вода превратила траншеи, по которым проходят пути метро, в мини-реки и мокрые железнодорожные платформы.



По словам Аггарвалы, потребовалось около часа, чтобы найти источник утечки и перекрыть воду.



В результате осталась большая яма на пересечении 40-й улицы и Седьмой авеню, где рабочие копали с помощью тяжелой техники, чтобы добраться до сломанного участка трубы.



Хотя этот перекресток оставался закрытым для автомобильного движения, прилегающие улицы были открыты в час пик. Однако на большей части Манхэттена было приостановлено движение метро на 1, 2 и 3 линиях.

