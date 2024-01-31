



Продажи оружия США в 2003 году достигли рекордных показателей

В прошлом году продажи оружия США за рубеж резко выросли, достигнув рекордной суммы в $238 млрд, поскольку вторжение России в Украину стимулировало спрос.



Правительство США напрямую согласовало продажи на сумму 81 млрд долларов, что на 56 % больше, чем в 2022 году, сообщает государственный департамент.



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Остальная часть приходится на прямые продажи американских оборонных компаний иностранным государствам.

Соседняя с Украиной Польша, которая в настоящее время стремится расширить свои вооруженные силы, сделала несколько крупнейших закупок.



Польша купила вертолеты Apache за 12 млрд долларов, а также заплатила 10 млрд долларов за высокомобильные артиллерийские ракетные системы (Himars) и 3,75 млрд долларов за танки M1A1 Abrams, говорится в отчете госдепартамента за финансовый год, завершившийся в октябре.



Кроме того, министерство потратило 4 млрд долларов на интегрированные системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны.

