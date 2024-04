Процесс над Трампом: мужчина устроил акт самосожжения возле здания суда

Мужчина поджег себя возле здания суда, где проходит уголовный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что акт самосожжения мужчина устроил возле здания суда на Манхэттене. Это произошло как раз в тот момент, когда присяжные завершили рассмотрение исторического дела.



На кадрах, которые транслировались по американскому телевидению, видно, как мужчина сидит через дорогу от суда, полностью охваченный пламенем. К нему подоспели с огнетушителями. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. В настоящий момент неизвестно, в каком он находится состоянии.



Осторожно! Видео 18+

Police attend to what’s left of the man who set himself on fire in front of the NYC courthouse. He appears to be still alive. pic.twitter.com/ouH8O3eB6M

🚨🇺🇸BREAKING: MAN ON FIRE OUTSIDE TRUMP TRIAL



Warning: Graphic video content



The man set himself on fire outside the court where jury selection for Trump’s hush money trial is taking place.



The reason for setting himself on fire is unclear at present.



Source: Guardian pic.twitter.com/no5Bd2cBKe