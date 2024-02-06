Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США.

Американский лидер призвал конгрессменов поддержать новое финансирование помощи Украине.

Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину.

Нужно, чтобы этот законопроект пришел в зал Сената. Почему это не происходит? Простое объяснение: Дональд Трамп.

Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать эту проблему как оружие в политических целях?

Часы тикают... Каждый месяц задержек означает, что у них становится меньше артиллерии, меньше возможностей защититься от российского нападения.

Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно отправить его на мой стол.