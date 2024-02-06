Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США.
Американский лидер призвал конгрессменов поддержать новое финансирование помощи Украине.
- Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину.
- Нужно, чтобы этот законопроект пришел в зал Сената. Почему это не происходит? Простое объяснение: Дональд Трамп.
- Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать эту проблему как оружие в политических целях?
- Часы тикают... Каждый месяц задержек означает, что у них становится меньше артиллерии, меньше возможностей защититься от российского нападения.
- Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно отправить его на мой стол.
- Если законопроект провалится, я хочу быть предельно ясным: американский народ узнает, почему он провалился.