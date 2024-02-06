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Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США.
06.02.2024 21:45 MIGnews.com

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США.

Американский лидер призвал конгрессменов поддержать новое финансирование помощи Украине.

  • Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину.
  • Нужно, чтобы этот законопроект пришел в зал Сената. Почему это не происходит? Простое объяснение: Дональд Трамп.
  • Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать эту проблему как оружие в политических целях?
  • Часы тикают... Каждый месяц задержек означает, что у них становится меньше артиллерии, меньше возможностей защититься от российского нападения.
  • Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно отправить его на мой стол.
  • Если законопроект провалится, я хочу быть предельно ясным: американский народ узнает, почему он провалился.

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