



Правительство США "ищет гарантии" для статус-кво святых мест Иерусалима

Комиссия Соединенных Штатов по внутренней религиозной свободе (USCIRF) — двухпартийная государственная организация, созданная Конгрессом для отчета о состоянии свободы вероисповедания в других странах, — в четверг выразила обеспокоенность по поводу сохранения свободы отправления культа в святых местах в Иерусалиме на фоне серии актов насилия, произошедших там.



Комиссия призвала израильское правительство "продолжать добиваться гарантий свободы религиозной практики и отправления культа в соответствии с соглашениями о статус-кво".



Комиссия выражает обеспокоенность по поводу нападений на религиозные объекты



USCIRF заявила, что зафиксировала увеличение числа нападений на церкви, мечети, синагоги и другие религиозные объекты:

теракт в Неве-Яакове;

инцидент, когда израильские поселенцы разбили окна в мечетях ас-Садек и Баб аз-Закия в Хевроне;

осквернение 50 христианских могил на горе Сион ;

вандализм статуи Иисуса в церкви Бичевания.

Комиссар USCIRF раввин Шарон Клейнбаум заявил, что "недавние нападения на объекты религиозного значения в Иерусалиме и его окрестностях ограничивают свободу вероисповедания для людей самых разных конфессий."Мы надеемся, что по мере приближения Рамадана, Песаха и Пасхи все молитвенные дома будут охраняться", - заявил Клейнбаум.Комиссар USCIRF Дэвид Карри охарактеризовал недавние нападения на религиозных людей и святые места как "разрушительные", заявив: "Они рискуют еще больше обострить ситуацию, в которой политическое насилие и терроризм мешают людям безопасно исповедовать свою религию или убеждения. Нас особенно беспокоит безопасность на фоне всплеска насилия в Иерусалиме и его окрестностях. Правительство США должно подчеркнуть, что наличие политического конфликта не умаляет универсальной защиты статьи 18 свободы религии или убеждений для людей всех вер и убеждений, и выразить эту обеспокоенность в двусторонних обсуждениях".