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Правительство США "ищет гарантии" для статус-кво святых мест Иерусалима
18.02.2023 13:00 Евгения Маркова

Правительство США "ищет гарантии" для статус-кво святых мест Иерусалима

Комиссия Соединенных Штатов по внутренней религиозной свободе (USCIRF) — двухпартийная государственная организация, созданная Конгрессом для отчета о состоянии свободы вероисповедания в других странах, — в четверг выразила обеспокоенность по поводу сохранения свободы отправления культа в святых местах в Иерусалиме на фоне серии актов  насилия, произошедших там.

Комиссия призвала израильское правительство "продолжать добиваться гарантий свободы религиозной практики и отправления культа в соответствии с соглашениями о статус-кво".

Комиссия выражает обеспокоенность по поводу нападений на религиозные объекты

USCIRF заявила, что зафиксировала увеличение числа нападений на церкви, мечети, синагоги и другие религиозные объекты:

  • теракт в Неве-Яакове;
  • инцидент, когда израильские поселенцы разбили окна в мечетях ас-Садек и Баб аз-Закия в Хевроне; 
  • осквернение 50 христианских могил на горе Сион ; 
  • вандализм статуи Иисуса в церкви Бичевания.
Комиссар USCIRF раввин Шарон Клейнбаум заявил, что "недавние нападения на объекты религиозного значения в Иерусалиме и его окрестностях ограничивают свободу вероисповедания для людей самых разных конфессий. 

"Мы надеемся, что по мере приближения Рамадана, Песаха и Пасхи все молитвенные дома будут охраняться", - заявил Клейнбаум.

Комиссар USCIRF Дэвид Карри охарактеризовал недавние нападения на религиозных людей и святые места как "разрушительные", заявив: "Они рискуют еще больше обострить ситуацию, в которой политическое насилие и терроризм мешают людям безопасно исповедовать свою религию или убеждения. Нас особенно беспокоит безопасность на фоне всплеска насилия в Иерусалиме и его окрестностях. Правительство США должно подчеркнуть, что наличие политического конфликта не умаляет универсальной защиты статьи 18 свободы религии или убеждений для людей всех вер и убеждений, и выразить эту обеспокоенность в двусторонних обсуждениях".
 

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