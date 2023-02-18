Правительство США "ищет гарантии" для статус-кво святых мест Иерусалима
Комиссия Соединенных Штатов по внутренней религиозной свободе (USCIRF) — двухпартийная государственная организация, созданная Конгрессом для отчета о состоянии свободы вероисповедания в других странах, — в четверг выразила обеспокоенность по поводу сохранения свободы отправления культа в святых местах в Иерусалиме на фоне серии актов насилия, произошедших там.
Комиссия призвала израильское правительство "продолжать добиваться гарантий свободы религиозной практики и отправления культа в соответствии с соглашениями о статус-кво".
Комиссия выражает обеспокоенность по поводу нападений на религиозные объекты
USCIRF заявила, что зафиксировала увеличение числа нападений на церкви, мечети, синагоги и другие религиозные объекты:
- теракт в Неве-Яакове;
- инцидент, когда израильские поселенцы разбили окна в мечетях ас-Садек и Баб аз-Закия в Хевроне;
- осквернение 50 христианских могил на горе Сион ;
- вандализм статуи Иисуса в церкви Бичевания.
"Мы надеемся, что по мере приближения Рамадана, Песаха и Пасхи все молитвенные дома будут охраняться", - заявил Клейнбаум.
Комиссар USCIRF Дэвид Карри охарактеризовал недавние нападения на религиозных людей и святые места как "разрушительные", заявив: "Они рискуют еще больше обострить ситуацию, в которой политическое насилие и терроризм мешают людям безопасно исповедовать свою религию или убеждения. Нас особенно беспокоит безопасность на фоне всплеска насилия в Иерусалиме и его окрестностях. Правительство США должно подчеркнуть, что наличие политического конфликта не умаляет универсальной защиты статьи 18 свободы религии или убеждений для людей всех вер и убеждений, и выразить эту обеспокоенность в двусторонних обсуждениях".