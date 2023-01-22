



Потомки чернокожих рабов 19-го века получат компенсацию 5 млн долларов

Комитет по возмещению ущерба Сан-Франциско заявил, что имеющие право чернокожие граждане получат официальную компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов, если они смогут доказать, что они произошли от черного раба 19-го века.



Хотя это может звучать как что-то из видео со списком пожеланий кампании Black Lives Matter, такая сцена может стать реальностью в Калифорнии и других американских штатах.



Поскольку в рамках одной из самых противоречивых политических инициатив последнего времени первые многомиллионные платежи могут быть распределены в ближайшие месяцы как часть схемы, которая, по словам одного левого калифорнийского законодателя, будет компенсацией за "десятилетия социально-экономического неравенства, восходящие к временам рабства".



В прошлый понедельник, национальный праздник США, посвященный герою гражданских прав Мартину Лютеру Кингу, комитет Сан-Франциско по возмещению ущерба предложил, чтобы каждый имеющий право чернокожий гражданин в городе получил компенсацию в размере 5 миллионов долларов, что обойдется городу не менее чем в 50 миллиардов долларов.



Предложение поступит в городской совет в июне и, как ожидается, будет принято.



Вопрос о репарациях для их потомков в 21 веке вызвал огромные моральные дебаты.



С одной стороны, компенсационные предложения представляют собой попытку нынешнего поколения искупить вину перед чернокожими за историческую роль американских властей в рабстве и наследие неравенства.



Но противники инициативы утверждают, что помимо огромных финансовых затрат, кампания просто разбудила политическое позерство, облеченное в моралистический язык вины.



Более того, такие предложения по возмещению ущерба не ограничиваются Америкой. Как говорят о многих либеральных социальных проблемах: "То, что происходит сегодня в Калифорнии, завтра происходит в остальной части Америки, а вскоре после этого и в Британии".



Прошлым летом в Кембриджском университете прошла конференция о необходимости выплаты Великобританией репараций своим бывшим колониям, на которой несколько ученых осудили историческое отношение Британии к расовым меньшинствам.



Вопрос о возмещении ущерба вызвал серьезные разногласия, причем некоторые из самых резких критических замечаний исходили от влиятельных афроамериканцев. Ларри Элдер, юрист, который безуспешно баллотировался на пост губернатора Калифорнии, сказал: "Репарации — это вытягивание денег из людей, которые никогда не были рабовладельцами, людям, которые никогда не были рабами".



Социальный обозреватель Кэндис Оуэнс сказала: "Кража денег у людей, которые никогда не владели рабами, и передача их людям, которые никогда не были рабами в штате, где никогда не было рабства, — это высшее левое безумие. Это крайне дискриминационно и совершенно не соответствует никакой морали".



Другой темнокожий юрист, Лео Террелл, пообещал бороться с законопроектом о возмещении ущерба в суде, заявив: "Это возмутительно. Это незаконно. Это неконституционно. Это расизм".



Штат Калифорния рекомендовал, чтобы всем, кто был прямым потомком рабов, было выплачено 223 000 долларов в качестве компенсации "за непреходящие экономические последствия расизма и рабства".



В Калифорнии проживает около 2,6 миллиона чернокожих жителей, из которых, по оценкам, два миллиона будут соответствовать требованиям, что обойдется штату примерно в 500 миллиардов долларов. Эксперты подсчитали, что по всей Америке устранение существующего разрыва в уровне благосостояния между черными и белыми обойдется в 14 триллионов долларов — около 1 миллиона долларов на каждую имеющую право чернокожую семью.



Профессор Гарварда, попросивший не называть его имени, заметил: "Никто не спорит, что у этой страны есть мрачная история. Но, к сожалению, дебаты о репарациях символизируют нелепость культурных войн. Это не исцеляет расовое разделение — оно способствует ему".



Учитывая неоднозначную историю рабства в Америке, тема репараций десятилетиями широко обсуждалась левыми учеными. Многие утверждают, что чернокожих сдерживал — не позволял покупать дома, вести бизнес или получать образование — систематический расизм в мире, которым управляют белые мужчины.



Но вопрос о репарациях стал мейнстримом после убийства Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе в 2020 году. Это убийство активизировало движение Black Lives Matter, и наряду с общественными протестами тема репараций быстро развивалась и открыто обсуждалась в СМИ и политиками.



Как всегда, проснувшийся либеральный штат Калифорния был в авангарде дебатов. Он был первым, кто создал "целевую группу по возмещению ущерба", и с тех пор его темпы нарастали как снежный ком. Чтобы претендовать на выплату за "десятилетия причиненного им вреда", чернокожие жители Сан-Франциско должны соответствовать ряду критериев, в том числе идентифицировать себя как чернокожих в публичных записях за последние десять лет и быть не моложе 18 лет.



Консультативный комитет города по репарациям афроамериканцев также предложил списать все долги чернокожих, связанные с образовательными и личными кредитами и кредитными картами, а также студенческими и жилищными кредитами.



Хотя Калифорния никогда не была рабовладельческим штатом, утверждают, что местные законы оказали изнурительное воздействие на чернокожее население.



Стремление к возмещению ущерба возникает из-за того, что статистика показывает, что средний доход чернокожих домохозяйств в Америке составляет 24 100 долларов по сравнению с 188 200 долларов для белых домохозяйств.



Это, как говорят, является долгосрочным результатом десятилетий дискриминации, начиная с того, что порабощенные чернокожие были отправлены в Калифорнию в эпоху золотой лихорадки, а затем страдали от жилищной дискриминации, массовых тюремных заключений, несправедливого конфискации имущества, плохого здравоохранения и отсутствия поддержки для их бизнеса.

