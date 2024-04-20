



POLITICO: Русские деньги теперь украинские, - Палата представителей США

В субботу Палата представителей приняла меру, целью которой является принудить к продаже TikTok и конфисковать замороженные российские активы для оплаты восстановления Украины, а также ввести санкции и другие карательные меры против России, Китая и Ирана.



Законопроект, наполненный подслащивающими политику Республиканской партии, был включен в пакет финансирования иностранной помощи спикера Майка Джонсона как способ укрепить республиканскую поддержку десятков миллиардов долларов в виде давно отложенной помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Палата представителей одобрила эту меру подавляющим большинством голосов (360 против 58).

