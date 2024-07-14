



Покушение на Трампа: Маск отреагировал на провал Секретной службы

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал очевидный провал Секретной службы США, которая допустила покушение на Дональда Трампа.



"Глава Секретной службы и руководитель этой службы безопасности должны уйти в отставку", — призвал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Предприниматель в очередной раз подчеркнул, что продолжает поддерживать кандидатуру Трампа на президентских выборах. Ранее он также сообщало, что сам дважды подвергался покушениям.



Отметим, что один из очевидцев заметил снайпера, который забрался на крышу, и попытался предупредить сотрудников Секретной службы, но те никак не отреагировали. Однако позже один из правоохранителей все же "снял" стрелка.