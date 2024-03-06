



Племянница Трампа критикует голосовавших за него американцев

В Супервторник кандидат в президенты от Республиканской партии и его соперница Никки Хейли сошлись на праймериз в 15 штатах. После голосования в более чем десятке штатов Дональд Трамп увеличил число своих делегатов до 797, сообщает Associated Press. Поскольку кандидату необходимо 1215 делегатов, чтобы обеспечить себе номинацию, его результаты подтвердили то, что и ожидалось - Трамп практически утвержден в качестве кандидата от Республиканской партии на ноябрьских президентских выборах.



Мэри Трамп, писательница и известный критик своего дяди, поделилась своими мыслями о результатах голосования на сайте X. Она использовала эту возможность для критики Дональда Трампа, который, по ее словам, "неустанно нападает на наши институты" и "использует все более жестокую риторику, чтобы разделить нас".



Мэри Трамп начала свой пост с того, что миллионы американцев проголосовали за то, чтобы Дональд Трамп стал кандидатом от республиканцев. Она попросила тех, кто проголосовал за ее дядю, задуматься о том, что означает их решение.



"Вы только что проголосовали за человека, который:



1. Непрерывно атакует наши институты и пообещал, что станет диктатором в "первый день", решив уничтожить нашу демократию с единственной целью - обогатиться и не попасть в тюрьму", - написала она в социальной сети. Она продолжила:



"2. Был признан виновным в изнасиловании и обвиняется во многих других сексуальных проступках и нападениях.



"3. Использует все более жестокую риторику, чтобы разделить нас и подвергнуть опасности всех, кто его не поддерживает".



Она также заявила, что ее дядя использует антисемитизм, женоненавистничество, исламофобию и антииммигрантскую ненависть, чтобы разделить американский народ.



В конце своего поста Мэри Трамп поблагодарила республиканцев, которые не голосовали за Дональда Трампа, написав: "Но если вы голосовали за него, возможно, пришло время спросить себя, действительно ли вы заботитесь об Америке так сильно, как вам кажется. Увидимся в ноябре".

