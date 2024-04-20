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Песков: США придётся ответить в случае конфискации активов РФ
20.04.2024 21:59 MIGnews.com

Песков: США придётся ответить в случае конфискации активов РФ

Дмитрий Песков заявил SHOT, что США придётся ответить в случае конфискации активов РФ и передачи их Украине. 

"Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Это ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину и сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима. 

Что касается закона о конфискации российских активов, нужно ещё разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесёт непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придётся за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".
 

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