



Пентагон: мы не располагаем доказательствами передачи иранских ракет России

Пентагон заявил во вторник, что в настоящее время у него нет доказательств того, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" вместе с дополнительными беспилотниками.



"В настоящее время у меня нет никакой информации, подтверждающей это", — заявил на пресс-конференции официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.



Агентство Reuters сообщило, что сделка была согласована 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

