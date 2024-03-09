



Отчет Пентагона об НЛО: большинство наблюдений - это "обычные объекты" и явления

В докладе Пентагона о неопознанных летающих объектах говорится, что расследования, проведенные правительством США после окончания Второй мировой войны, не обнаружили никаких доказательств существования внеземных технологий и пришли к выводу, что большинство наблюдений были ошибочно идентифицированными обычными объектами и явлениями.



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Доклад, стал продолжением заявления Пентагона от 2022 года о том, что недавно созданное Управление по разрешению аномалий (AARO) не нашло никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали здесь аварийные посадки.

