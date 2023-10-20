



Отчет Пентагона: Китай значительно нарастил ядерное вооружение за последний год

Темпы наращивания Китаем запасов ядерного оружия превышают предыдущие прогнозы США: по оценкам Пентагона, за последний год Пекин создал около 100 ядерных боеголовок.



Это следует из отчета Пентагона, посвященного политике в отношении Китая.



Аналитики Минобороны США считают, что по состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, что примерно на сотню больше, чем в прошлом году.



В прошлогоднем докладе Пентагон отмечал, что Пекин быстро модернизирует свои ядерные силы, но считал, что тот будет наращивать ядерные силы меньшими темпами и будет иметь 1 500 ядерных боеголовок к 2035 году.



Теперь же Пентагон прогнозирует, что к 2030 году Китай хочет разместить более тысячи ядерных боеголовок. Так он закрепит свой статус третьей ядерной державы мира после США и РФ.



В докладе также отмечается, что Китай, возможно, разрабатывает новую межконтинентальную ракетную систему с использованием обычных вооружений, которая в случае развертывания позволит Пекину угрожать обычными ударами по целям в континентальной части США, на Гавайях и Аляске.



