



Отчет: исламистский антисемитизм в США может стать "мейнстримом"

Исламистские организации стараются объединиться с крайне левыми в США, чтобы продвигать антисемитские идеи.



Об этом говорится в докладе Института исследований национальной безопасности под названием "Исламистский антисемитизм в Соединенных Штатах".



"Исламистские группы и лидеры США все чаще ищут общее дело с прогрессивными левыми группами, которые продвигают права меньшинств и интерсекциональность среди расовых, этнических и религиозных меньшинств в своих усилиях по созданию коалиций вокруг общих интересов", — сказано в исследовании.



Уточняется, что "красно-зеленая" коалиция основана на нарративе, который изображает израильско-палестинский конфликт как антиколониальную борьбу, а американских мусульман — как жертв расизма наравне с другими маргинализованными меньшинствами в США.



Этот альянс пытается делегитимировать еврейские общинные организации, изображая их как часть структуры "превосходства белых" в США.



"В рамках этих коалиций, исламисты США стремились бойкотировать и делегитимировать прогрессивных сионистов и сторонников Израиля, считая их угнетателями и незаконными участниками", - отметили авторы исследования.



Они отметили, что ведущие исламистские организации, такие как "Американские мусульмане за Палестину" и Совет по американо-исламских отношений, стремятся оспорить право основных еврейских и произраильских организаций давать определение антисемитизму и называть себя организациями по защите гражданских прав.



Авторы исследования предупредили, что со временем маргинальные антисемитские убеждения могут стать мейнстримом, если никто не будет противостоять этим организациям.



