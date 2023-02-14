



Отчет: девочки-подростки в США все больше задумываются о суициде

В США на фоне пандемии среди девочек-подростков увеличились суицидальные настроения.



Об этом говорится в результатах исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний.



Уточняется, что сексуальное насилие, суицидальные мысли и поведение, а также другие проблемы с психическим здоровьем затронули многих подростков, независимо от расы или этнической принадлежности. Тем не менее, больше всех пострадали девочки и молодежь среди представителей ЛГБТК.



Уточняется, что почти 60% девочек сообщили о непроходящем чувстве грусти или безнадеги. 30% сообщили, что серьезно задумывались о попытке суицида, что вдвое больше, чем среди мальчиков-подростков.



Почти 20% девушек сообщили о том, что в прошлом году подвергались сексуальному насилию. Этот показатель также был больше, чем в предыдущие годы.



Среди молодых представителей ЛГБТК, также многие серьезно рассматривали возможность попытки самоубийства. Такой шаг также рассматривали более четверти американских индейцев и коренных жителей Аляски.