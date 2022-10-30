



Освобожден старейший узник тюрьмы Гуантанамо

Власти США освободили старейшего узника знаменитой тюрьмы Гуантанамо.



75-летний Саиф Улла Парача был арестован через два года после терактов 11 сентября 2001 года в США и обвинен в симпатиях к "Аль-Каиде". Как сообщает ВВС, мужчина был обвинен властями США в контактах с некоторыми из самых высокопоставленных фигур группировки, в том числе с ее лидером Усамой бен Ладеном.



"Г-н Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который был задержан в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября 2022 года", - заявило министерство иностранных дел Пакистана.