



Остин не исключил, что НАТО придется воевать с РФ: в России ответили

Глава Пентагона Ллойд Остин не исключил, что НАТО, возможно, придется воевать с Россией.



Такое заявление он сделал, выступая перед Конгрессом относительно необходимости дальнейших поставок военной помощи Украине.



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"Если Украина потерпит поражение в войне, НАТО придется воевать с Россией", - предупредил он.



По словам министра обороны США, РФ не остановится, если Украина падет в этой войне, и атакует, в первую очередь, страны Балтии.



В России уже отреагировали на слова главы Пентагона. Глава военного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов пригрозил НАТО "участью Украины", если альянс продолжит "свою агрессивную политику".



В свою очередь, член Совфеда РФ Сергей Перминов поставил под сомнение "адекватность" министра обороны США.



"Если это угроза, то встает вопрос об адекватности Остина", - цитирует его слова "РИА Новости".