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Опрос: в США поддерживают военную помощь Украине, Израилю и Тайваню
30.11.2023 17:21 Алина Груднева

Опрос: в США поддерживают военную помощь Украине, Израилю и Тайваню

Большинство американцев, республиканцев и демократов, поддерживают продолжение предоставления военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По данным издания Defense News, об этом свидетельствуют результате ежегодного опроса, проведенного по заказу Института Рональда Рейгана.

Согласно результатам исследования, 59% респондентов выступают за военную помощь США Украине, а 30% высказались против. Предоставление помощи Тайваню поддержали 56% опрошенных, 28% выступили против. 

Военную помощь Израилю поддержал 71% респондентов, 23% выступили против.

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