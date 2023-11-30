



Опрос: в США поддерживают военную помощь Украине, Израилю и Тайваню

Большинство американцев, республиканцев и демократов, поддерживают продолжение предоставления военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.



По данным издания Defense News, об этом свидетельствуют результате ежегодного опроса, проведенного по заказу Института Рональда Рейгана.



Согласно результатам исследования, 59% респондентов выступают за военную помощь США Украине, а 30% высказались против. Предоставление помощи Тайваню поддержали 56% опрошенных, 28% выступили против.



Военную помощь Израилю поддержал 71% респондентов, 23% выступили против.