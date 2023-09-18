



Опрос Reuters: большинство американцев поддерживает импичмент Байдену

Большинство американцев поддерживают расследование по импичменту действующему президенту США Джо Байдену.



Об этом свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Reuters, проведенного с 8 по 14 сентября.



Около 41% респондентов ответили, что поддерживают импичмент Байдену в связи с обвинениями в отношении его сына Хантера, 35% выступают против, а 24% не определились с ответом.



Среди демократов расследование поддерживают 18%, среди республиканцев - 71%. Против этого выступают 63% демократов и 14% республиканцев. Среди независимых респондентов 38% поддержали расследование, 30% выступили против и 32% не определились с ответом.



Напомним, 12 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти распорядился начать официальное расследование по импичменту.