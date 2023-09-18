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Опрос Reuters: большинство американцев поддерживает импичмент Байдену
18.09.2023 15:59 Алина Груднева

Опрос Reuters: большинство американцев поддерживает импичмент Байдену

Большинство американцев поддерживают расследование по импичменту действующему президенту США Джо Байдену.

Об этом свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Reuters, проведенного с 8 по 14 сентября.

Около 41% респондентов ответили, что поддерживают импичмент Байдену в связи с обвинениями в отношении его сына Хантера, 35% выступают против, а 24% не определились с ответом.

Среди демократов расследование поддерживают 18%, среди республиканцев - 71%. Против этого выступают 63% демократов и 14% республиканцев. Среди независимых респондентов 38% поддержали расследование, 30% выступили против и 32% не определились с ответом.

Напомним, 12 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти распорядился начать официальное расследование по импичменту.

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