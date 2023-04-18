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Опрос: 35% молодых республиканцев не знают, кто такой Нетаниягу
18.04.2023 21:11 Алина Груднева

Опрос: 35% молодых республиканцев не знают, кто такой Нетаниягу

Почти треть республиканцев в возрасте от 18 до 49 лет, 35%, не знают, кто такой Биньямин Нетаниягу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

"Американцы относятся к премьер-министру Израиля скорее отрицательно, чем положительно: 42% не доверяют ему, а 32% доверяют", — сказано в сообщении.

Процент доверия к Нетаниягу среди республиканцев все же выше, чем среди демократов - 49% против 17%.

"Молодые республиканцы в возрасте от 18 до 49 лет менее позитивно относятся к Нетаниягу, чем их коллеги постарше. Но это во многом потому, что 35% молодых республиканцев говорят, что никогда не слышали об израильском лидере", — сказано в отчете.

Уточняется, что только три из десяти республиканцев в этой возрастной категории доверяют Нетаниягу. Процент доверия среди республиканцев в возрасте 50 лет и старше оказался выше - 66%.
 

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