



Опрос: 35% молодых республиканцев не знают, кто такой Нетаниягу

Почти треть республиканцев в возрасте от 18 до 49 лет, 35%, не знают, кто такой Биньямин Нетаниягу.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.



"Американцы относятся к премьер-министру Израиля скорее отрицательно, чем положительно: 42% не доверяют ему, а 32% доверяют", — сказано в сообщении.



Процент доверия к Нетаниягу среди республиканцев все же выше, чем среди демократов - 49% против 17%.



"Молодые республиканцы в возрасте от 18 до 49 лет менее позитивно относятся к Нетаниягу, чем их коллеги постарше. Но это во многом потому, что 35% молодых республиканцев говорят, что никогда не слышали об израильском лидере", — сказано в отчете.



Уточняется, что только три из десяти республиканцев в этой возрастной категории доверяют Нетаниягу. Процент доверия среди республиканцев в возрасте 50 лет и старше оказался выше - 66%.

