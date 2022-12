Около миллиона домов в США остались без света

На США обрушился "циклон-бомба", из-за которого без света остались миллионы домов.



В некоторых штатах зафиксированы сильные морозы. По данным Национального метеобюро США (NWS), предупреждения о плохой погоде были объявлены уже в 48 штатах.



По данным PowerOutage.us, один миллион частных домов и предприятий остались без электричества на востоке США и в Техасе после обрушившегося на страну урагана.



More than 200 million people in America are under weather warnings as a historic bomb cyclone pummels the country.



The icy blast is disrupting flights, cutting power and creating havoc on roads, throwing Christmas plans into chaos. @jekearsley #9News pic.twitter.com/vAsWKoDfTa