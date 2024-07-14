



Очевидец: стрелок перебирался "с крыши на крышу", прежде чем открыть огонь



Канал CNN сообщает об очевидце покушения на Трампа, который утверждает, что рассказал полицейским, что видел, как стрелок перебирался "с крыши на крышу" за мгновение до покушения на бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в субботу, 13 июля.



Бен Масер находился вдоль линии ограждения, когда увидел, как "парень перебирается с крыши на крышу". Я сказал офицеру, что (предполагаемый стрелок) находится на крыше", - сообщает телеканал KDKA.



"Когда я повернулся, чтобы вернуться туда, где я был, начались выстрелы, а потом начался хаос, мы все разбежались, и на этом все закончилось", - рассказал Масер в интервью KDKA.



Власти идентифицировали стрелка, участвовавшего в нападении, как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который был убит агентами Секретной службы на месте преступления после стрельбы.



ФБР сообщило, что он является жителем Бетел-Парка, штат Пенсильвания, - примерно в 35 милях к югу от Батлера, где проходил митинг Трампа.