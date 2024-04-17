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Обнародован текст законопроектов о помощи Израилю, Украине и Тайваню
17.04.2024 20:02 MIGnews.com

Обнародован текст законопроектов о помощи Израилю, Украине и Тайваню

Контролируемая республиканцами Палата представителей США публикует текст трех законопроектов, предусматривающих дополнительную помощь Израилю, Украине и Тайваню, хотя шансы принятия этих законопроектов остаются неясными.

Четвертый законопроект с “другими мерами по противостоянию России, Китаю и Ирану”  будет опубликован позднее в тот же день.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил ранее сегодня, что он ожидает, что “окончательное принятие этих законопроектов произойдет в субботу вечером”.
 

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