



Обнародован текст законопроектов о помощи Израилю, Украине и Тайваню

Контролируемая республиканцами Палата представителей США публикует текст трех законопроектов, предусматривающих дополнительную помощь Израилю, Украине и Тайваню, хотя шансы принятия этих законопроектов остаются неясными.



Четвертый законопроект с “другими мерами по противостоянию России, Китаю и Ирану” будет опубликован позднее в тот же день.



Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил ранее сегодня, что он ожидает, что “окончательное принятие этих законопроектов произойдет в субботу вечером”.

