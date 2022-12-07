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Никки Хейли назвала условия для мира на Ближнем Востоке
07.12.2022 21:47 Алина Груднева

Никки Хейли назвала условия для мира на Ближнем Востоке

Мир и стабильность на Ближнем Востоке возможен только в том случае, если США продолжат поддерживать Израиль.

 
Такое заявление сделала бывший посол США в ООН Никки Хейли перед специальной аудиторией еврейских лидеров и членов общины в Монреале. 
 
"Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну", - сказала она.
 
По словам Хейли, Америка должна продемонстрировать лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников. Она также отметила, что Соглашения Авраама полностью изменили регион.

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