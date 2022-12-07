



Никки Хейли назвала условия для мира на Ближнем Востоке

Мир и стабильность на Ближнем Востоке возможен только в том случае, если США продолжат поддерживать Израиль.

Такое заявление сделала бывший посол США в ООН Никки Хейли перед специальной аудиторией еврейских лидеров и членов общины в Монреале.

"Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну", - сказала она.

По словам Хейли, Америка должна продемонстрировать лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников. Она также отметила, что Соглашения Авраама полностью изменили регион.