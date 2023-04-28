



Ники Хейли о выборах президента США: Байден умрет в течение пяти лет

Баллотирующаяся на пост президента США от Республиканской партии Ники Хейли обратилась к избирателям относительно Джо Байдена.



Соответствующее заявление на этой неделе она сделала в интервью Fox News.



Она считает, что нынешнему 80-летнему президенту США осталось лет пять, потому его сторонникам, в случае его смерти, придется доверять вице-президенту Камале Харрис, если тот победит на выборах.



"Он объявил, что снова будет баллотироваться в 2024 году. Я думаю, что мы все можем сказать, что если вы голосуете за Джо Байдена, вы на самом деле действительно доверяете вице-президенту Харрису", - сказала она.



