



Независимым прокурором по делу Трампа назначен бывший следователь по военным пре

Министерство юстиции США в пятницу назначило бывшего следователя по военным преступлениям специальным советником для надзора за уголовными расследованиями в отношении Дональда Трампа, через три дня после того, как бывший президент объявил о своем намерении снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году.



Трамп, который утверждает, что стал объектом "охоты на ведьм", назвал этот драматический шаг "несправедливым" и "наихудшей политизацией правосудия в нашей стране".



Белый дом категорически отрицает какое-либо политическое вмешательство, но беспрецедентное расследование спецпрокурора в отношении бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты готовит почву для затяжной судебной тяжбы.



На пресс-конференции генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о назначении Джека Смита, до недавнего времени главного прокурора в Гааге, которому было поручено расследование военных преступлений в Косово, взять на себя два текущих федеральных расследования в отношении Трампа.



Одно из них посвящено усилиям бывшего президента по отмене результатов выборов 2020 года и нападению его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года.



Другое — расследование тайника секретных правительственных документов, изъятых в ходе рейда ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе.



Гарланд сказал, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам, потому что и республиканец Трамп, и его преемник-демократ Джо Байден заявили о своем намерении баллотироваться в 2024 году, хотя официально заявил об этом только Трамп.



"Назначение прокурора в настоящее время — правильное решение", — сказал Гарланд. "Чрезвычайные процессы, представленные здесь, требуют этого".



В Белом доме пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не был заранее уведомлен о планах Гарланда относительно назначения прокурора.



Трамп заявил в интервью Fox News Digital, что администрация Байдена преследует его, чтобы помешать ему снова стать президентом.



Назначение независимого прокурора для надзора за двумя расследованиями может помочь оградить Гарланда, назначенного Байденом, от обвинений в политически мотивированном расследовании.



Специальный советник определит, следует ли предъявлять какие-либо обвинения бывшему президенту, но окончательное решение о том, следует ли предъявлять обвинения, будет за генеральным прокурором.



Даже в случае предъявления обвинения 76-летний Трамп все равно может баллотироваться на пост президента — ничто в законодательстве США не запрещает делать это лицу, обвиненному или осужденному за преступление.

