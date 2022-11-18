



Невменяемый с мечем и топором ворвался в здание NY Times

В четверг в здание New York Times на Манхэттене ворвался мужчина с мечом и топором, потребовав разговора с редакторами, ведущими политическую рубрику.

По данным New York Post, об этом сообщили в полиции Нью-Йорка.

По словам правоохранителей, около 12:15 в здание вошел невменяемый мужчина. Передав свое требование, он без боя согласился отдать оружие службе безопасности.

Полиция доставила мужчину в больницу Рузвельта для осмотра. При нем также нашли небольшой складной нож и булаву.

По словам источника, он кричал в редакции, что "они собирались его убить". В полицейской базе мужчина не числится.