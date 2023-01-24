



Недовольный китаец расстрелял 7 человек в Калифорнии

В прибрежном районе Калифорнии, на окраине Half Moon Bay, 23 января произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.



По данным AP, стрелка задержали.



Согласно заявлению офиса шерифа округа Сан-Матео, четыре человека были найдены мертвыми в одном месте, а пятый получил огнестрельные ранения. Еще трое были найдены мертвыми в другом месте.



Полиция арестовала 67-летнего Чунли Чжао, который считается рабочим на одном из объектов. По версии правоохранителей, жертвы тоже были рабочими. Утверждается, что дети могли быть свидетелями стрельбы.



Мотив нападения пока что не определен, однако глава наблюдательного совета округа Дэйв Пайн назвал подозреваемого "недовольным рабочим".