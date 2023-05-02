



Над США выявили очередной воздушный шар: ведется слежка

Американские военные отслеживают над США новый воздушный шар, неизвестно кому принадлежащий.



Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова трех официальных лиц США.



По данным издания, его заметили еще в конце прошлой недели. Воздушный шар пролетел над Гавайями на высоте более 10 км.



Уточняется, что он не пролетал над "какими-либо важными районами". Военные определили, что объект не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности и не передает какие-либо сигналы.



Шар по-прежнему могут сбить, если он приблизится к земле. Официальные лица утверждают, что объект, судя по всему, не обладает маневренностью. Он медленно движется в сторону Мексики.