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На Wells Fargo подали в суд из-за "сексизма" на рабочем месте
21.04.2024 00:30 MIGnews.com

На Wells Fargo подали в суд из-за "сексизма" на рабочем месте

Компания Wells Fargo, была обвинена в дискриминации по половому признаку в иске продавщицы облигаций, которая заявила, что четвертый по величине банк США отказывает в зарплате и продвижении по службе, доступных мужчинам, и терпит "сексизм" на рабочем месте.

Жалоба, поданная в федеральный суд Чикаго Мишель Ливитт, стала последней в длинном ряду исков, обвиняющих крупные американские банки в предвзятом отношении к женщинам.

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Ливитт заявила, что практика Wells Fargo стоила ей до трети ее потенциальной зарплаты.

Ливитт также рассказала, что мужчины-менеджеры регулярно вступали в неподобающие сексуальные отношения с подчиненными женщинами, а мужчины часто отпускали унизительные шутки в адрес женщин, в том числе по поводу их внешности и того, что они лишь "тратят деньги своих мужей".
 

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