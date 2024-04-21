



На Wells Fargo подали в суд из-за "сексизма" на рабочем месте

Компания Wells Fargo, была обвинена в дискриминации по половому признаку в иске продавщицы облигаций, которая заявила, что четвертый по величине банк США отказывает в зарплате и продвижении по службе, доступных мужчинам, и терпит "сексизм" на рабочем месте.



Жалоба, поданная в федеральный суд Чикаго Мишель Ливитт, стала последней в длинном ряду исков, обвиняющих крупные американские банки в предвзятом отношении к женщинам.



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Ливитт заявила, что практика Wells Fargo стоила ей до трети ее потенциальной зарплаты.



Ливитт также рассказала, что мужчины-менеджеры регулярно вступали в неподобающие сексуальные отношения с подчиненными женщинами, а мужчины часто отпускали унизительные шутки в адрес женщин, в том числе по поводу их внешности и того, что они лишь "тратят деньги своих мужей".

