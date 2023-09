На США и Канаду надвигается ураган Ли: под угрозой миллионы человек

К восточному побережью США и Канаде приближается ураган "Ли", который, по прогнозам, обрушится в ближайшие сутки.



По словам синоптиков, скорость ветра будет достигать 130 км/ч.



Национальный центр ураганов США выпустил предупреждение для тех, кто проживает недалеко от побережья. Возможна эвакуация населения. Под угрозой находятся около девяти миллионов человек.



В Белом доме также призвали жителей региона сохранять бдительность.

It's both thrilling and slightly nerve-wracking to witness the towering waves caused by Hurricane Lee this morning! Nauset beach, Orleans, Cape Cod. #HurricaneLee #capecod #massachusetts pic.twitter.com/tjO1RFhfFg