



На Adidas подали в суд из-за расторжения сделки с Канье Уэстом

Инвесторы Adidas подали иск против компании в суд США из-за ее аннулированного партнерства с Канье Уэстом.

Коллективный иск, с которым ознакомилось информационное агентство AFP , был подан в пятницу в Окружной суд США в штате Орегон, где находится штаб-квартира немецкого гиганта спортивной одежды в США. В нем утверждается, что руководители не смогли контролировать ущерб, связанный с объединением.



Adidas разорвал отношения с Уэстом в октябре после того, как он сделал серию антисемитских выпадов.



Уэст вызвал возмущение, заявив во время интервью, что Авраамские соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны, потому что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер, который также является зятем Трампа, хотел “заработать деньги”.



Позже он пригрозил начать “смертную аферу 3 против евреев” в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Уэст продолжил это, заявив, что он не может быть антисемитом, “потому что чернокожие на самом деле евреи”.



В результате компания прекратила производство очень успешной линейки Yeezy, разработанной вместе с Уэстом. Другие компании также разорвали отношения с Уэстом после этих комментариев, в том числе Creative Artists Agency , Foot Locker и Apple Music .



По данным AFP , иск США представляет интересы людей, которые купили акции Adidas в период с 3 мая 2018 года по 21 февраля 2023 года .



В нем утверждается, что за годы до того, как партнерство закончилось, рэпер “начал вызывать споры из-за своих различных заявлений на такие темы, как рабство, расовые проблемы и политика”.



