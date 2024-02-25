



Мужчина совершил акт самосожжения у посольства Израиля в США

В воскресенье, 25 февраля, мужчина поджег себя возле израильского посольства в Вашингтоне.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Израиля.



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На место происшествия были вызваны медики. Раненый с серьезными ожогами доставлен в больницу.



По данным израильского интернет-издания Walla, мужчина получил опасные для жизни травмы. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы мужчины выясняются.