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Мужчина совершил акт самосожжения у посольства Израиля в США
25.02.2024 21:25 Алина Груднева

Мужчина совершил акт самосожжения у посольства Израиля в США

В воскресенье, 25 февраля, мужчина поджег себя возле израильского посольства в Вашингтоне.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Израиля.

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На место происшествия были вызваны медики. Раненый с серьезными ожогами доставлен в больницу.

По данным израильского интернет-издания Walla, мужчина получил опасные для жизни травмы. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы мужчины выясняются.

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