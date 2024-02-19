



Мужчина сорвал джепот, но денег ему никто не даст: дело дошло до суда

Житель округа Колумбия подал иск против лотереи Powerball после того, как ему было отказано в выплате выигрыша в размере 340 миллионов долларов.



По данным The Independent, билет соответствовал выигрышной комбинации, показанной на официальном сайте.



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Истцом является Джон Чикс, купивший билет Powerball 6 января. На следующий день его номер был показан в прямом эфире. К удивлению американца, его заявка на получение денег была отклонена.



Как пояснили в компании, комбинация, которая ему выпала, была лишь "тестом". Ее показ не предназначался для прямого эфира. По словам Чикса, сотрудник посоветовал выбросить билет в мусорное ведро, поскольку ему никто ничего не выплатит. Теперь американец подал иск против компании.



По словам адвоката Джона, подобный прецедент был в прошлом году в похожем случае. Тогда лотерея Айовы разместила в Интернете неправильную комбинацию, после чего признала, что причиной ошибки стал "человеческий фактор". Но это позволило временным победителям сохранить свои призы, которые составляли от 4 до 200 долларов.