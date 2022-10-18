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Москва до сих пор не уведомила США об ожидаемых ядерных учениях
18.10.2022 06:56 Ольга Белозерова

Москва до сих пор не уведомила США об ожидаемых ядерных учениях

Россия до сих пор не уведомила США о проведении учений своих ядерных сил, которые ожидаются в ближайшее время.

Об этом заявил высокопоставленный военный представитель США, сообщает Reuters.

В США заявляют, что РФ, вероятно, проведет испытательные пуски ракет в ходе ежегодных учений своих стратегических ядерных сил, возможно, всего через несколько дней.

"Мы не получали никаких официальных уведомлений",- заявил военный представитель.

Американский военный представитель также осудил российские удары, заявив, что они, по-видимому, были направлены на то, чтобы запугать гражданское население Украины.

"Мы считаем, что Россия преднамеренно наносила удары по гражданской инфраструктуре и невоенным объектам с целью причинения ненужного вреда гражданскому населению и попытки посеять страх среди населения Украины", - заявил он. 

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